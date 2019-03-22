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В Николаевской области злоумышленники ограбили женщину-предпринимателя

Киев • УНН

 • 14683 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В городе Новый Буг Николаевской области совершено разбойное нападение на предпринимательницу. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Николаевской области злоумышленники ограбили женщину-предпринимателя

Четверо неустановленных лиц в масках проникли в частный дом где напали на хозяйку дома (1967 года рождения). Женщину избили и связали. После этого злоумышленникам удалось завладеть ювелирными украшениями и деньгами в размере 300 долларов США.

С награбленным они скрылись с места происшествия.

По данному факту начато уголовное производство (ст. 187 УК Украины - разбой).

Как сообщал УНН, таксисту, который с ножом ограбил женщину в столице, объявили подозрение

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