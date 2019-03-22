В Николаевской области злоумышленники ограбили женщину-предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В городе Новый Буг Николаевской области совершено разбойное нападение на предпринимательницу. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Четверо неустановленных лиц в масках проникли в частный дом где напали на хозяйку дома (1967 года рождения). Женщину избили и связали. После этого злоумышленникам удалось завладеть ювелирными украшениями и деньгами в размере 300 долларов США.
С награбленным они скрылись с места происшествия.
По данному факту начато уголовное производство (ст. 187 УК Украины - разбой).
Как сообщал УНН, таксисту, который с ножом ограбил женщину в столице, объявили подозрение
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