В Николаевской области злоумышленники ограбили женщину-предпринимателя

Четверо неустановленных лиц в масках проникли в частный дом где напали на хозяйку дома (1967 года рождения). Женщину избили и связали. После этого злоумышленникам удалось завладеть ювелирными украшениями и деньгами в размере 300 долларов США.

С награбленным они скрылись с места происшествия.



По данному факту начато уголовное производство (ст. 187 УК Украины - разбой).



Как сообщал УНН, таксисту, который с ножом ограбил женщину в столице, объявили подозрение

.