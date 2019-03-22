На Миколаївщині зловмисники пограбували жінку-підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У місті Новий Буг Миколаївської області скоєно розбійний напад на підприємницю. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Четверо невстановлених осіб у масках проникли до приватного будинку де напали на господиню будинку (1967 року народження). Жінку побили та зв’язали. Після цього зловмисникам вдалося заволодіти ювелірними прикрасами та грошима у розмірі 300 доларів США.
З награбованим вони зникли з місця події.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження (ст. 187 КК України – розбій).
Як повідомляв УНН, таксисту, який з ножем пограбував жінку у столиці, оголосили підозру.