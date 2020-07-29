В Николаевской области из водохранилища вытащили тело мужчины

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 50873 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103139 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108077 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135752 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111380 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132593 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102303 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102620 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104515 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102083 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Николаевской области из водохранилища вытащили тело мужчины

В Николаевской области из водохранилища вытащили тело мужчины

Киев  •  УНН

 • 18182 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В селе Воссиятское в Николаевской области на водохранилище обнаружили тело мужчины вблизи берега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

"28 июля в 20:05 по экстренным номером "101" поступило сообщение о том, что жители села Воссиятское Еланецкого района на местном водохранилище обнаружили тело мужчины, находившегося вблизи берега", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для извлечения погибшего 1966 года привлекались спасатели 15 государственной пожарно-спасательной части.

Также сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Николаевщине резко возросло число погибших граждан на водных объектах (40,9%).

"С начала 2020 году в области и городе водная стихия лишила жизни 29 граждан (2019 год - 22)", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине в течение июля на воде погибло более 200 человек.

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