В Николаевской области из водохранилища вытащили тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В селе Воссиятское в Николаевской области на водохранилище обнаружили тело мужчины вблизи берега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
"28 июля в 20:05 по экстренным номером "101" поступило сообщение о том, что жители села Воссиятское Еланецкого района на местном водохранилище обнаружили тело мужчины, находившегося вблизи берега", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для извлечения погибшего 1966 года привлекались спасатели 15 государственной пожарно-спасательной части.
Также сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Николаевщине резко возросло число погибших граждан на водных объектах (40,9%).
"С начала 2020 году в области и городе водная стихия лишила жизни 29 граждан (2019 год - 22)", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине в течение июля на воде погибло более 200 человек.