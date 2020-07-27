Протягом липня на воді загинуло більше 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Україні протягом липня на воді загинуло більше 200 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники зауважують, що у літній період традиційно зростає кількість трагічних випадків на водоймах.
“Так, станом на 27 липня на водних об’єктах України від початку місяця загинули більше 200 осіб, з них 22 дитини”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники знову наголосили на важливості дотримання правил безпеки. Зокрема вони нагадали, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
• купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
• вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
• стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;
• купатися наодинці;
• використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
• плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
• вживати спиртні напої до та під час купання;
• підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
• допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
• подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
• дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
• купання дітей без супроводу дорослих.