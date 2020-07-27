В июле на воде погибло более 200 человек

Спасатели отмечают, что в летний период традиционно возрастает количество трагических случаев на водоемах.

"По состоянию на 27 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка", - говорится в сообщении.

Спасатели вновь подчеркнули важность соблюдения правил безопасности. В частности, они напомнили, что во время отдыха у водоемов запрещено:

• купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

• вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

• прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

• купаться в одиночестве;

• использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.

• плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;

• употреблять спиртные напитки до и во время купания;

• подплывать близко к плавсредств, которые идут недалеко от мест купания;

• допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

• подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

• детям, не умеющим плавать, заходить глубже, чем по пояс;

• купание детей без сопровождения взрослых.