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В июле на воде погибло более 200 человек

В июле на воде погибло более 200 человек

Киев  •  УНН

 • 10287 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Украине в течение июля на воде погибло более 200 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что в летний период традиционно возрастает количество трагических случаев на водоемах.

"По состоянию на 27 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка", - говорится в сообщении.

Спасатели вновь подчеркнули важность соблюдения правил безопасности. В частности, они напомнили, что во время отдыха у водоемов запрещено:

• купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
• вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
• прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
• купаться в одиночестве;
• использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.
• плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;
• употреблять спиртные напитки до и во время купания;
• подплывать близко к плавсредств, которые идут недалеко от мест купания;
• допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
• подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
• детям, не умеющим плавать, заходить глубже, чем по пояс;
• купание детей без сопровождения взрослых.

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