На Миколаївщині з водосховища витягли тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. В селі Возсіятське в Миколаївській області на водосховищі виявили тіло чоловіка поблизу берега. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
“28 липня о 20:05 за екстреним номером „101“ надійшло повідомлення про те, що мешканці села Возсіятське Єланецького району на місцевому водосховищі виявили тіло чоловіка, що знаходився поблизу берега”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для вилучення загиблого 1966 року народження залучались рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини.
Також повідомляється, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на Миколаївщині різко зросла кількість загиблих громадян на водних об’єктах (40,9%).
“З початку 2020 року в області та місті водяна стихія позбавила життя 29 громадян (2019 — 22)”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні протягом липня на воді загинуло більше 200 людей.