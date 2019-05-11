В Николаевской области разоблачены воры топлива железной дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Николаевской области разоблачили организованную группу, которая длительное время крала дизельное топливо ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области (детективы) совместно с работниками Управления службы безопасности Украины в Николаевской области, под процессуальным руководством прокуроров Николаевской местной прокуратуры № 1 и № 2 задержали группу мужчин, которые совершали кражи топлива и другого имущества ПАО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в группировку входили шесть человек в возрасте от 35 до 40 лет. Это как местные жители, так и работники "Укрзализныци".
"10 мая во время очередной попытки завладеть дизельным топливом из бака тепловоза злоумышленники и были уличены правоохранителями. Как выяснилось преступники длительное время совершали кражи не только топлива, но и обворовывали грузы, которые прибывавали на станцию "Николаев-Сортировочный", - прокомментировали в полиции.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли автомобили, емкости для слива топлива, насос, шланги, специально приспособленные для откачки топлива из топливных баков тепловозов и 1,5 т похищенного дизельного топлива.
По этому факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 УК Украины, то есть тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
"Четырех фигурантов группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.
Продолжаются следственные действия и продолжаются обыски по месту жительства злоумышленников. После этого будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов, причастных к совершению преступления.
Напомним, на одной из железнодорожных станций в Одесской области беспилотник зафиксировал преступников, которые сливали топливо с тепловоза "Укрзализныци".