На Миколаївщині викрито крадіїв палива залізниці

"Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (детективи) спільно з працівниками Управління служби безпеки України в Миколаївській області, під процесуальним керівництвом прокурорів Миколаївської місцевої прокуратури № 1 та № 2 затримали групу чоловіків, які здійснювали крадіжки палива та іншого майна ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, до угрупування входили шестеро осіб віком від 35 до 40 років. Це як місцеві мешканці, так і працівники "Укрзалізниці".

"10 травня під час чергової спроби заволодіти дизельним паливом з бака тепловозу зловмисники і були викриті правоохоронцями. Як з’ясувалося злочинці тривалий час здійснювали крадіжки не лише палива, а й обкрадали вантажі, які прибували на станцію "Миколаїв-Сортувальний", - прокоментували в поліції.

У ході обшуків поліцейські виявили та вилучили автомобілі, ємності для зливання палива, помпу, шланги, спеціально пристосовані для відкачування пального з паливних баків тепловозів та 1,5 т викраденого дизельного палива.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п’яти років.

"Чотирьох фігурантів угрупування затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу", - зазначили у відомстві.

Тривають слідчі дії та продовжуються обшуки за місцем проживання зловмисників. Після цього буде надано правову оцінку діям усіх фігурантів, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, на одній із залізничних станцій в Одеській області безпілотник зафіксував злочинців, які зливали паливо з тепловозу "Укрзалізниці".