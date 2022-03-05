В Николаевской области украинские военные сбили четыре вертолета оккупантов

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“Только что, в Николаевской области, наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом один из морпехов сбил сразу 3 единицы”, - подчеркнул командующий Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, которого цитирует пресс-служба.

“Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе”, - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, сегодня украинские специалисты противовоздушной обороны в окрестностях Чернигова сбили еще один вражеский штурмовик.