На Миколаївщині українські військові збили чотири гвинтокрили окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські військовослужбовці на Миколаївщині збили вже чотири гвинтокрили російських окупантів. Про це інформує пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, пише УНН.
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“Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці”, - наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа, якого цитує пресслужба.
“Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги”, - додав він.
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