В Николаевской области у пенсионерки похитили 200 000 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Около 12:40 9 августа в Первомайский отдел полиции обратилась 73-летняя местная жительница с заявлением о том, что несколько минут назад из ее квартиры, расположенной по ул. Корабельная, 7 похищены ее сбережения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Николаевской области.
От потерпевшей правоохранители узнали, что в тот день в ее квартиру пришли две неизвестные женщины, представившиеся работницами социальных служб, занимающихся ветеранами труда, и сообщили, что принесли ей доплату к пенсии в размере 110 гривен. И когда воровки ушли, старушка обнаружила пропажу своих сбережений в сумме 61 000 гривен и почти 5500 долларов США, что составило общий материальный ущерб в размере почти 200 000 гривен.
Приметы злоумышленниц: на вид около 35-40 лет, рост около 160-165 см и 170-175 см, обе плотного телосложения, имели темные волосы средней длины вьющиеся и прямые, зачесанные назад, соответственно, в высшей из женщин полные губы и яркий макияж , обе были в очках для зрения. Были одеты в одежду темного цвета.
Сейчас следователями Первомайского ОП ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины "Кража", санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Правоохранители устанавливают личности злоумышленниц, причастных к совершению указанного преступления. Следственные действия продолжаются.
Напомним, кассир банка похищала деньги с банковских карточек пенсионеров.