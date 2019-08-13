Касир банку викрадала гроші з банківських карток пенсіонерів

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Майже рік касирка одного з вінницьких відділень банку викрадала гроші з карток пенсіонерів. Користуючись довірою літніх людей, які не вміли користуватись банкоматом та знімали пенсії з карток у касі, зловмисниця підробляла підписи на квитанціях та робила дві операції зі зняття коштів. В ході досудового розслідування поліцією встановлено близько 60 таких фактів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Вінницькій області.