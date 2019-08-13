Касир банку викрадала гроші з банківських карток пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Майже рік касирка одного з вінницьких відділень банку викрадала гроші з карток пенсіонерів. Користуючись довірою літніх людей, які не вміли користуватись банкоматом та знімали пенсії з карток у касі, зловмисниця підробляла підписи на квитанціях та робила дві операції зі зняття коштів. В ході досудового розслідування поліцією встановлено близько 60 таких фактів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Вінницькій області.
До Вишенського відділення поліції звернулись представники одного з відділень вінницького банку з повідомленням про те, що вони підозрюють касирку відділення у розкраданні коштів своїх клієнтів. До керівництва відділення почали надходити скарги від клієнтів, що з їхніх карток зникають гроші в сумі від 500 до 1000 гривень. Як з’ясувалось, усі потерпілі знімали пенсії в касі банку і їх обслуговувала одна касирка.
Під час перевірки з’ясувалось, що під час проведення операції зі зняття коштів з картки у касі, працівниця банку проводила дві грошові операції. Поки клієнт знаходився біля вікна каси, жінка встигала двічі провести банківську операцію – зняти суму необхідну клієнту і кілька сотень для себе.
Так тривало до тих пір, поки вона не натрапила на пильного клієнта. Літній чоловік помітив, що після зняття готівки в касі, на його рахунку залишається грошей менше, ніж повинно бути. З цією проблемою він звернувся до адміністрації банку. З аналогічною проблемою звернулось ще кілька пенсіонерів.
Як розповів начальник Вишенського відділення поліції Володимир Поліщук, працівниками поліції була вилучена документація щодо проведення банківських операцій цим працівником та направлена на експертизу. Як з’ясувалось, підписи на квитанціях, де знімала гроші касирка, були підроблені.
Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка) та ч.2, ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Суд на 60 діб взяв під варту жінку з правом внесення застави в розмірі 40 000 гривень, яку вона внесла.
Проводиться досудове розслідування.
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