Кассир банка похищала деньги с банковских карточек пенсионеров

КИЕВ. 14 августа. УНН. Почти год кассирша одного из винницких отделений банка похищала деньги с карточек пенсионеров. Пользуясь доверием пожилых людей, которые не умели пользоваться банкоматом и снимали пенсии с карточек в кассе, злоумышленница подделывала подписи на квитанциях и делала две операции по снятию средств. В ходе досудебного расследования полицией установлено около 60 таких фактов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Винницкой области.