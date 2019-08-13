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Кассир банка похищала деньги с банковских карточек пенсионеров

Кассир банка похищала деньги с банковских карточек пенсионеров

Киев  •  УНН

 • 10201 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Почти год кассирша одного из винницких отделений банка похищала деньги с карточек пенсионеров. Пользуясь доверием пожилых людей, которые не умели пользоваться банкоматом и снимали пенсии с карточек в кассе, злоумышленница подделывала подписи на квитанциях и делала две операции по снятию средств. В ходе досудебного расследования полицией установлено около 60 таких фактов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Винницкой области.

В Вышинское отделение полиции обратились представители одного из отделений винницкого банка с сообщением о том, что они подозревают кассиршу отделения в хищении средств своих клиентов. К руководству отделения стали поступать жалобы от клиентов, с их карточек исчезают деньги в сумме от 500 до 1000 гривен. Как выяснилось, все пострадавшие снимали пенсии в кассе банка и их обслуживала одна кассирша.

Во время проверки выяснилось, что во время проведения операции по снятию средств с карты в кассе, работница банка проводила две денежные операции. Пока клиент находился у окна кассы, женщина успевала дважды провести банковскую операцию - снять сумму необходимую клиенту и несколько сотен для себя.

Так продолжалось до тех пор, пока она не встретила пристального клиента. Пожилой мужчина заметил, что после снятия наличных в кассе, на его счету остается денег меньше, чем должно быть. С этой проблемой он обратился в администрацию банка. С аналогичной проблемой обратилось еще несколько пенсионеров.

Как рассказал начальник Вышинского отделения полиции Владимир Полищук, работниками полиции была изъята документация по проведению банковских операций этим работником и направлена на экспертизу. Как выяснилось, подписи в квитанциях, где снимала деньги кассирша, были подделаны.

Злоумышленницы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 УК (кража) и ч.2, ч.3 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Суд на 60 суток под стражу женщину с правом внесения залога в размере 40 000 гривен, который она внесла.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, мошенник пытался обмануть Фонд гарантирования вкладов на 600 000 грн.

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