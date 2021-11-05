В Николаевской области в некоторых ковид-больницах кислорода хватит до воскресенья - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Николаеве в нескольких больницах, которые являются опорными для лечения пациентов с COVID-19, кислорода хватит до воскресенья, 7 ноября. Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской ОГА Юрий Гранатуров во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Что касается наличия кислорода в больницах. Сегодня компания "Линде Газ" завершает заправку всех криоцилиндров в больницах № 1,3,5 и Николаевском тубдиспансере. До середины дня воскресенья можно спокойно работать. Сейчас идет очень напряженная работа с Минздравом и поставщиками кислорода”, — сказал Гранатуров.
Детали
Кроме того, Гранатуров прокомментировал обеспеченность кислородом Новобугской больницы, о которой писала главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.
“Мы проверили. Там на сегодняшнее утро было 200 заправленных баллонов с кислородом. Ни вчера, ни позавчера, ни три дня назад не случалось такого, что в Новом Буге не было кислорода или кислородных концентраторов там, где это необходимо”, — рассказал Гранатуров.
Что было раньше
Главный врач больницы Светлана Федорова заявила, что группа незнакомых людей с угрозами ворвалась сегодня ночью в Николаевскую областную инфекционную больницу с требованием отдать кислород.
Контекст
Ситуация с Николаевской инфекционкой обострилась в мае этого года. Власти лишили финансирования единственную в области восстановленную по европейским стандартам больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.
НСЗУ принципиально отказывалась вносить больницу в список медицинских учреждений, которым предоставляют “разводные пакеты”.
На прошлой неделе главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова в комментарии УНН рассказала, что местные власти отказывают в снабжении кислородом, что приводит к летальным исходам.
Однако в областной государственной администрации в Николаеве опровергли информацию, заявив, что местные власти на постоянной основе поставляют кислород в больницы, где находятся больные коронавирусом.