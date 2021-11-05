На Миколаївщині у деяких ковід-лікарнях кисню вистачить до неділі - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Миколаєві у кількох лікарнях, які є опорними для лікування пацієнтів із COVID-19, кисню вистачить до неділі, 7 листопада. Про це повідомив заступник голови Миколаївської ОДА Юрій Гранатуров під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Що стосується наявності кисню в лікарнях. Сьогодні компанія „Лінде Газ“ завершує заправляння всіх кріоциліндрів у лікарнях № 1,3,5 і Миколаївському тубдиспансері. До середини дня неділі можна спокійно працювати. Зараз триває дуже напружена робота з МОЗ і постачальниками кисню”, — сказав Гранатуров.
Деталі
Окрім того, Гранатуров прокоментував забезпеченість киснем Новобузької лікарні, про яку писала головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.
“Ми перевірили. Там на сьогоднішній ранок було 200 заправлених балонів із киснем. Ні вчора, ні позавчора, ні три дні тому не траплялося такого, що в Новому Бузі не було кисню чи кисневих концентраторів там, де це необхідно”, — розповів Гранатуров.
Що було раніше
Головний лікар лікарні Світлана Федорова заявила, що група незнайомих людей з погрозами увірвалася сьогодні вночі в Миколаївську обласну інфекційну лікарню з вимогою віддати кисень.
Контекст
Ситуація з Миколаївською інфекціонкою загострилася у травні цього року. Влада позбавила фінансування єдину в області відновлену за європейськими стандартами лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях.
НСЗУ принципово відмовлялася вносити лікарню в список медичних установ, яким надають “ковідні пакети”.
Минулого тижня головний лікар Миколаївської обласної лікарні Світлана Федорова в коментарі УНН розповіла, що місцева влада відмовляє в постачанні киснем, що призводить до летальних випадків.
Проте в обласній державній адміністрації у Миколаєві спростували інформацію, заявивши, що місцева влада на постійній основі постачає кисень у лікарні, де перебувають хворі коронавірусом.