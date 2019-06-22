В Николаевской области спасатели извлекли тело погибшего мужчины из воды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В субботу в 10:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на реке Южный Буг в с. Мигия Первомайского района найдено тело мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На место выехало пожарно-спасательное отделение 23 Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели добрались до погибшего с помощью лодки и транспортировали тело 36 летнего мужчины на берег.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Напомним, в Херсонской области в колодце для полива погибли два человека.