В Николаевской области спасатели извлекли тело погибшего мужчины из воды

На место выехало пожарно-спасательное отделение 23 Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели добрались до погибшего с помощью лодки и транспортировали тело 36 летнего мужчины на берег.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в Херсонской области в колодце для полива погибли два человека.