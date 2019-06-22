На Миколаївщині рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка з води
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У суботу о 10:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на річці Південний Буг с. Мигія Первомайського району знайдено тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце виїхало пожежно-рятувальне відділення 23 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники дісталися до загиблого за допомогою човна та транспортували тіло 36 річного чоловіка на берег.
Причини та обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Херсонській області у колодязі для поливу загинули двоє людей.