В Николаевской области российские войска снова обстреляли акваторию Очаковской громады

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“Вчера, 1 декабря, с 14:43 враг наносил удары по акватории Очаковской громады Николаевского района. Пострадавших нет”, — написал он в Telegram.



Детали

Также, по информации главы региона, в Николаеве, а также в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

30 ноября российские оккупанты нанесли удары по акватории Очаковской громады в Николаевской области.