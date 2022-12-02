На Миколаївщині російські війська знову обстріляли акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Окупаційні війська рф вчора пообіді, 1 грудня, вкотре завдали ударів у акваторії Очаківської громади в Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
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“Вчора, 1 грудня, з 14:43 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Постраждалих немає”, — написав він в Telegram.
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Також, за інформацією очільника регіону, у місті Миколаїв, а також у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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30 листопада російські окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади в Миколаївській області.