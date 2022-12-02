На Миколаївщині російські війська знову обстріляли акваторію Очаківської громади

Цитата

“Вчора, 1 грудня, з 14:43 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Постраждалих немає”, — написав він в Telegram.



Деталі

Також, за інформацією очільника регіону, у місті Миколаїв, а також у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

30 листопада російські окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади в Миколаївській області.