В Николаевской области прицеп военного грузовика убил женщину на остановке

"Автопроисшествие произошло сегодня около 11:50 на автодороге Р-06 "Благовещенское-Николаев" в г.Новая Одесса недалеко Кургана Славы. От полученных травм 43-летняя местная жительница погибла на месте, другие граждане, которые находились на остановке, успели отбежать. Водитель и пассажир МАНа не пострадали", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Новоодесского отдела полиции и следователи Главного Управления Нацполиции в Николаевской области.

Информацию по данному факту внесли в журнал Единого учета предварительно по признакам ч. 1 ст. 415 (нарушение правил вождения или эксплуатации машин) Уголовного кодекса Украины.