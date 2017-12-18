На Миколаївщині причеп військової вантажівки вбив жінку на зупинці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Миколаївській області у військового вантажного автомобіля від'єднався причеп, який в'їхав у зупинку громадського транспорту та вбив жінку. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
“Автопригода сталась сьогодні близько 11:50 на автодорозі Р-06 "Благовіщенське-Миколаїв" у м.Нова Одеса неподалік Кургану Слави. Від отриманих травм 43-річна місцева мешканка загинула на місці, інші громадяни, які перебували на зупинці, встигли відбігти. Водій та пасажир МАНу не постраждали”, - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, на місці події зараз працює слідчо-оперативна група Новоодеського відділу поліції та слідчі Головного Управління Нацполіції в Миколаївській області.
Інформацію за вказаним фактом внесено до журналу Єдиного обліку попередньо за ознаками ч. 1 ст. 415 (порушення правил водіння або експлуатації машин) Кримінального кодексу України.