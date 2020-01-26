В Николаевской области утонул мужчина

"5 января в 18:30 от сотрудников полиции на спецлинию "101" поступило сообщение, что местным жителем в акватории реки Ингул в пгт Воскресенское, Витовского района обнаружено тело мужчины, на расстоянии 7 метров от берега", - говорится в сообщении.

По указанному адресу прибыл дежурный караул 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели достали на сушу тело погибшего 1979 г.р. В дальнейшем он доставлен в местное отделение судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Черниговской области 66-летний рыбак провалился под тонкий лед водоема и утонул.