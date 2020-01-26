На Миколаївщині потонув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Миколаївщині у річці на відстані 7 метрів від берега виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"5 січня о 18:30 від співробітників поліції на спец лінію "101" надійшло повідомлення, що місцевим мешканцем в акваторії річки Інгул у смт Воскресенське, Вітовського району виявлено тіло чоловіка, на відстані 7 метрів від берега", - сказано у повідомленні.
За вказаною адресою прибув черговий караул 16 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Рятувальники дістали на сушу тіло загиблого 1979 р.н. В подальшому його доставлено до місцевого відділення судово-медичної експертизи.
Обставини з’ясовують співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, у Чернігівській області 66-річний рибалка провалився під тонку кригу водойми та потонув.