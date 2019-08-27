В Николаевской области предприниматель использовал природные недра с масштабными злоупотреблениями
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Николаевской области местный коммерсант в промышленных масштабах незаконно добывал песок для использования в дорожном строительстве и строительных растворах. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, после исчерпания ресурса песчаного карьера его владелец самовольно занял расположенные рядом земельные участки сельскохозяйственного назначения, преимущественно государственной собственности. По его указаниям на этих участках без специального разрешения снят слой плодородной почвы.
Действия предпринимателя привели к изменению рельефа и расширили границы карьеру, вследствие чего дальнейшее использование сельскохозяйственных земель стало невозможным.
Сейчас задокументировано, что делец, нарушая установленные законодательством правила использования недр, незаконно добыл 310 тысяч тонн песка общей стоимостью более 23 миллионов гривен.
Коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, государственным интересам), ч. 2 ст. 240 (нарушение установленных правил использования недр, которое создало опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды) и ст. 254 Уголовного кодекса Украины (безхозяйственное использование земель).
Напомним, начиная с 2015 года в Украине в суд направлено материалы 523 уголовных производств по статье Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны и использования недр".