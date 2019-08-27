На Миколаївщині підприємець використовував природні надра з масштабними зловживаннями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На Миколаївщині місцевий комерсант у промислових масштабах незаконно видобував пісок для використання у дорожньому будівництві та будівельних розчинах. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, після вичерпання ресурсу піщаного кар’єру його власник самовільно зайняв розташовані поруч земельні ділянки сільськогосподарського призначення, переважно державної власності. За його вказівками на цих ділянках без спеціального дозволу знято шар родючого ґрунту.
Дії підприємця призвели до зміни рельєфу та розширили межі кар’єру, внаслідок чого подальше використання сільськогосподарських земель стало неможливим.
Наразі задокументовано, що ділок, порушуючи встановлені законодавством правила використання надр, незаконно добув 310 тисяч тонн піску загальною вартістю понад 23 мільйони гривень.
Комерсанту повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним інтересам), ч. 2 ст. 240 (порушення встановлених правил використання надр, яке створило небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля) та ст. 254 Кримінального кодексу України (безгосподарське використання земель).
Нагадаємо, починаючи з 2015 року в Україні до суду спрямовано матеріали 523 кримінальних проваджень за статтею Кримінального кодексу “Порушення правил охорони та використання надр”.