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В Николаевской области КОРД задержал банду аферистов, совершившую полсотни краж

В Николаевской области КОРД задержал банду аферистов, совершившую полсотни краж

Киев  •  УНН

 • 28825 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Николаевской области полицейские и сотрудники КОРД задержали группировку аферистов-квартирных воров по подозрению в совершении полсотни краж. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

"30 октября на выезде из Николаевской области всех трех - 20-ти, 22-х и 33-х лет - задержали оперативные сотрудники Управления уголовного розыска при силовой поддержке спецназовцев КОРД. По местам проживания фигурантов в г. Никополь Днепропетровской области и в их транспорте следователи провели обыски в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения. Полицейские изъяли у правонарушителей сувенирные гривны, доллары и евро, оружие, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства", - сообщили в полиции.

Отмечается, что злоумышленники путешествовали по регионам Украины и подыскивали лиц пожилого возраста, представлялись иностранными бизнесменами, интересовались можно ли снять жилье. Затем просили пенсионеров временно оставить у них на хранение свои деньги, за что обещали вознаграждение. Если люди соглашались, расспрашивали, есть ли у них надежный тайник, где те же держат свои сбережения. Высматривали и забирали средства потерпевших, а свои, фальшивые, оставляли.

Известно, что члены группировки действовали в Николаевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Киевской областях и других, а также в столице, а на их счету - более полсотни таких фактов. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

В Николаевской области злоумышленники совершили два мошенничества: в Южноукраинске и Первомайске. Жертвами схемы аферистов стали две женщины 70-ти и 78-ми лет. У одной забрали 25 тысяч гривен и золотые украшения, а у второй - около 20 г ювелирных изделий. Пострадавшие не сразу понимали, что лишились своих сбережений, а только тогда, когда рассмотрели на деньгах незнакомцев надпись "сувенир", обращались в полицию.

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По словам начальника ГУНП в Николаевской области, благодаря профессиональным и слаженным действиям николаевских правоохранителей удалось выйти на "след" преступников, которые терроризировали ряд регионов, и задержать их.

"Аферисты действовали очень цинично. Стратегия аферистов следующая: один подыскивает жертву, выбирая только пожилых людей, общается, говорит, что с товарищами занимаются продажей одежды и они проездом, поэтому хотели бы на время снять комнату. Представляет, что придает значение чистоте и занимается порядочностью хозяев. Таким образом входит в доверие к людям, а потом звонит сообщникам и сообщает, что нашел бабушку и, мол, ей можно доверять, предоставляя таким образом сигнал, что жертва есть. Также во время проведения оперативных мероприятий выяснилось, что перед совершением преступлений фигуранты просили благословения у высших сил на совершение мошенничества и молились послать жертву, - рассказал глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Сейчас продолжаются расследования уголовных производств, начатых по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище), за что санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Под процессуальным руководством прокуратуры следователи вручили преступникам сообщение о подозрении, а суд изберет им меру пресечения.

Полицейские обращают внимание граждан: если вы стали жертвой их аферы, но не заявляли в правоохранительные органы, немедленно обратитесь в полицию.

Напомним, в Днепропетровской полицейские незаконно завладели золотыми "вещдоками" на сумму свыше 130 тыс. грн.

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