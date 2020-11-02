На Миколаївщині КОРД затримав банду аферистів, яка скоїла півсотні крадіжок

“30 жовтня на виїзді з Миколаївської області усіх трьох - 20-ти, 22-х та 33-х років — затримали оперативні співробітники Управління карного розшуку за силової підтримки спецпризначенців КОРД. За місцями мешкання фігурантів у м. Нікополь Дніпропетровської області та в їхньому транспорті слідчі провели обшуки у супроводі бійців роти поліції особливого призначення. Поліцейські вилучили у правопорушників сувенірні гривні, долари та євро, зброю, мобільні телефони та інші речові докази”, - повідомили в поліції.

Зазначається, що зловмисники мандрували регіонами України та підшукували осіб похилого віку, представлялись іноземними бізнесменами, цікавились чи можна винайняти житло. Потім просили пенсіонерів тимчасово залишити у них на зберігання свої гроші, за що обіцяли винагороду. Якщо люди погоджувались, випитували, чи є у них надійна схованка, де ті самі тримають свої заощадження. Видивлялись і забирали кошти потерпілих, а свої, фальшиві, лишали.

Відомо, що члени угруповання діяли в Миколаївській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Київській областях та інших, а також у столиці, а на їхньому рахунку — понад пів сотні таких фактів. Раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувались.

На Миколаївщині зловмисники вчинили два шахрайства: у Южноукраїнську та Первомайську. Жертвами схеми аферистів стали дві жінки 70-ти та 78-ми років. В однієї забрали 25 тисяч гривень та золоті прикраси, а у другої – близько 20 г ювелірних виробів. Постраждалі не одразу розуміли, що позбулись своїх заощаджень, а лише тоді, коли роздивились на грошах незнайомців напис "сувенір", звертались до поліції.

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За словами начальника ГУНП в Миколаївській області, завдяки професійним та злагодженим діям миколаївських правоохоронців вдалось вийти на "слід" злочинців, які тероризували низку регіонів, та затримати їх.

"Аферисти діяли дуже цинічно. Стратегія аферистів наступна: один підшукує жертву, обираючи тільки осіб похилого віку, спілкується, розповідає, що з товаришами займаються продажем одягу і вони проїздом, тому хотіли б на певний час винайняти кімнату. Вдає, що надає значення чистоті та переймається порядністю господарів. Таким чином входить в довіру до людей, а потім телефонує спільникам та повідомляє, що знайшов бабусю і, мовляв, їй можна довіряти, надаючи таким чином сигнал, що жертва є. Також під час проведення оперативних заходів з’ясувалось, що перед скоєнням злочинів фігуранти просили благословення у вищих сил на вчинення шахрайств та молились послати жертву, — розповів очільник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Наразі тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло), за що санкцією статті передбачено покарання до шести років позбавлення волі. Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі вручили злочинцям повідомлення про підозру, а суд обере їм запобіжний захід.

Поліцейські звертають увагу громадян: якщо ви стали жертвою їхньої афери, але не заявляли до правоохоронних органів, негайно зверніться до поліції.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські незаконно заволоділи золотими “речдоками” на суму понад 130 тис. грн.