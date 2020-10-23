На Дніпропетровщині поліцейські незаконно заволоділи золотими “речдоками” на суму понад 130 тис. грн

“Дніпропетровською обласною прокуратурою спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві викрито двох працівників одного з відділів поліції у м. Кривому Розі, які, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном”, - зазначили в повідомленні.

За даними слідства, у травні минулого року оперуповноважені затримали криворіжця за вчинення крадіжки золотих прикрас на суму понад 130 000 гривень. Останній зізнався у скоєному та добровільно видав крадене. Натомість працівники поліції (майор та старший лейтенант), жодних процесуальних документів щодо добровільної видачі прикрас не склали, та, усвідомлюючи, що ювелірні вироби є речовими доказами у кримінальному провадженні, привласнили їх собі, а згодом реалізували на одному з ринків міста.

Зазначається, що наразі обом правоохоронцям повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що на Прикарпатті викрили багатомільйонну оборудку з підпільного продажу спирту.