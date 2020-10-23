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В Днепропетровской области полицейские незаконно завладели золотыми "вещдоками" на сумму более 130 тыс. грн

В Днепропетровской области полицейские незаконно завладели золотыми "вещдоками" на сумму более 130 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 11125 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Днепропетровской области двое сотрудников полиции уличены в завладении золотыми украшениями стоимостью более 130 тысяч гривен, которые были вещественными доказательствами по делу. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, передает УНН.

"Днепропетровской областной прокуратурой совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве разоблачены двое сотрудников одного из отделов полиции в г. Кривом Роге, которые, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору, завладели чужим имуществом", - отметили в сообщении.

По данным следствия, в мае прошлого года оперуполномоченные задержали криворожца за совершение кражи золотых украшений на сумму более 130 000 гривен. Последний признался в содеянном и добровольно выдал краденое. В место этого сотрудники полиции (майор и старший лейтенант), никаких процессуальных документов по добровольной выдачи украшений не составили, и, осознавая, что ювелирные изделия являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, присвоили их себе, а впоследствии реализовали на одном из рынков города.

Отмечается, что в настоящее время обоим правоохранителям сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что на Прикарпатье разоблачили многомиллионную сделку по подпольной продаже спирта.

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