В Николаевской области мужчина выпал из окна многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Южноукраинске Николаевской области мужчина выпал из окна многоэтажки на навес подъезда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
"19 августа в 13:28 поступило сообщение о том, что гражданин выпал на навес подъезда с окна многоэтажки на улице Независимости города Южноукраинск", - сообщили в ведомстве.
К месту выехал дежурный караул подразделения. Спасатели через окно лестничной клетки на втором этаже вытащили пострадавшего, переложили на спасательные носилки и транспортировали к карете скорой медицинской помощи.
"Мужчина 1980 г.р. в шоковом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение", - указали в ГСЧС.
Напомним, женщина выбросилась с балкона многоэтажки в Харькове.