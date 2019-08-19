На Миколаївщині чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Южноукраїнську на Миколаївщині чоловік випав з вікна багатоповерхівки на навіс під’їзду. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"19 серпня о 13:28 надійшло повідомлення про те, що громадянин випав на навіс під’їзду із вікна багатоповерхівки на вулиці Незалежності міста Южноукраїнськ", - повідомили у відомстві.
До місця виїхав черговий караул підрозділу. Рятувальники через вікно сходової клітини на другому поверсі витягли постраждалого, переклали на рятувальні ноші та транспортували до карети швидкої медичної допомоги.
"Чоловіка 1980 р.н. у шоковому стані госпіталізовано до лікувального закладу", - вказали у ДСНС.
Нагадаємо, жінка викинулася з балкону багатоповерхівки у Харкові.