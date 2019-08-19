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На Миколаївщині чоловік випав з вікна багатоповерхівки

На Миколаївщині чоловік випав з вікна багатоповерхівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Южноукраїнську на Миколаївщині чоловік випав з вікна багатоповерхівки на навіс під’їзду. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

"19 серпня о 13:28 надійшло повідомлення про те, що громадянин випав на навіс під’їзду із вікна багатоповерхівки на вулиці Незалежності міста Южноукраїнськ", - повідомили у відомстві.

До місця виїхав черговий караул підрозділу. Рятувальники через вікно сходової клітини на другому поверсі витягли постраждалого, переклали на рятувальні ноші та транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

"Чоловіка 1980 р.н. у шоковому стані госпіталізовано до лікувального закладу", - вказали у ДСНС.

Нагадаємо, жінка викинулася з балкону багатоповерхівки у Харкові.

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