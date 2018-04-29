На Николаевщине браконьер наловил рыбы на почти 50 тыс. грн

"Сегодня ночью военнослужащие отдела "Очаков" совместно с патрулем Николаевского территориального отдела Госрыбоохраны неподалеку от Очакова на побережье Днепро-Бугского лимана обнаружили гражданина Украины, который на резиновой лодке запрещенными орудиями лова осуществлял незаконный вылов водных живых ресурсов", - говорится в сообщении.



Как отмечается, с помощью 6 месинових сетей, общей длиной более 200 метров, гражданин выловил 46 рыб, среди которых - караси, бычки, пузанка и осетр, чем нанес ущерб государству на 49 тысяч 530 гривен.



По факту обнаружения признаков уголовного преступления предусмотренного ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным и другим водным, добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали браконьера правоохранителям.



Как сообщал УНН, в Одесской области военнослужащие Госпогранслужбы задержали четырех рыбаков на двух лодках, которые с помощью запрещенных орудий лова наловили рыбы на сумму около 50 000 грн.