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На Николаевщине браконьер наловил рыбы на почти 50 тыс. грн

Киев • УНН

 • 9878 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Пограничники в Николаевской области задержала браконьера, который сеткой наловил рыбы на сумму около 50 тыс. грн. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

На Николаевщине браконьер наловил рыбы на почти 50 тыс. грн

"Сегодня ночью военнослужащие отдела "Очаков" совместно с патрулем Николаевского территориального отдела Госрыбоохраны неподалеку от Очакова на побережье Днепро-Бугского лимана обнаружили гражданина Украины, который на резиновой лодке запрещенными орудиями лова осуществлял незаконный вылов водных живых ресурсов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с помощью 6 месинових сетей, общей длиной более 200 метров, гражданин выловил 46 рыб, среди которых - караси, бычки, пузанка и осетр, чем нанес ущерб государству на 49 тысяч 530 гривен.

По факту обнаружения признаков уголовного преступления предусмотренного ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным и другим водным, добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали браконьера правоохранителям.

Как сообщал УНН, в Одесской области военнослужащие Госпогранслужбы задержали четырех рыбаков на двух лодках, которые с помощью запрещенных орудий лова наловили рыбы на сумму около 50 000 грн.

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