На Миколаївщині браконьєр наловив риби на майже 50 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Прикордонники у Миколаївській області затримала браконьєра, який сіткою наловив риби на суму близько 50 тис.грн. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Сьогодні вночі військовослужбовці відділу "Очаків" спільно з патрулем Миколаївського територіального відділу Держрибоохорони неподалік від Очакова на узбережжі Дніпро-Бузького лиману виявили громадянина України, який на гумовому човні забороненими знаряддями лову здійснював незаконний вилов водних живих ресурсів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за допомогою 6 месинових сіток, загальною довжиною понад 200 метрів, громадянин виловив 46 рибин, серед яких – карасі, бички, пузанки та осетр, чим завдав збитків державі на 49 тисяч 530 гривень.
За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 249 (незаконне заняття рибним, звіриним та іншим водним, добувним промислом) Кримінального кодексу України прикордонники повідомили співробітників Національної поліції та передали браконьєра правоохоронцям.
Як повідомляв УНН, на Одещині військовослужбовці Держприкордонслужби затримали чотирьох рибалок на двох човнах, які за допомогою заборонених знарядь лову наловили риби на суму близько 50 тисяч грн.