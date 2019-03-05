На меткомбинате в Мариуполе произошел обвал металлического скруббера, погиб спасатель
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Вчера, 4 марта, на территории второго аглокорпус аглофабрики ЗАО ММК "Ильича" в пгт. Мариуполь во время проведения работ по демонтажу произошел обвал металлического скруббера, в результате чего погиб один из сотрудников ДСНС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"4 марта в 16:11 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на территории второго аглокорпус аглофабрики ЗАО ММК "Ильича" в пгт. Мариуполь Донецкой области. Во время при проведении работ по демонтажу произошел обвал металлического скруббера, в результате чего погиб один из работников. Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, а помощью носилок перенесли тело погибшего из помещения второго агрокорпусу на улицу и передали работникам Национальной полиции. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
От Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Напомним, 19 января этого года, в 17:30 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о гибели и травмирования сотрудников на ЧАО ММК "Ильича", "Аглофабрика", 2 корпус.