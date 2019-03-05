На меткомбінаті у Маріуполі стався обвал металевого скрубера, загинув рятівник
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Вчора, 4 березня, на території другого аглокорпусу аглофабрики ПрАТ ММК “Ілліча” у м. Маріуполь під час проведення робіт із демонтажу стався обвал металевого скрубера, внаслідок чого загинув один із працівників ДСНС. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“4 березня о 16:11 на телефон Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про нещасний випадок, що стався на території другого аглокорпусу Аглофабрики ПрАТ ММК „Ілліча“ у м. Маріуполь Донецької області. Під час під час проведення робіт із демонтажу стався обвал металевого скрубера, внаслідок чого загинув один із працівників. Бійці 3-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, а допомогою нош перенесли тіло загиблого з приміщення другого агрокорпусу на вулицю та передали працівникам Національної поліції. Причина та обставини події встановлюються”, — йдеться у повідомленні.
Від Головного управління залучалось 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, 19 січня цього року, о 17:30 диспетчер Служби порятунку “101” отримав повідомлення про загибель та травмування співробітників на ПрАТ ММК “Іліча”, “Аглофабрика”, 2 корпус.