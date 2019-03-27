На Майдане Независимости искали взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В центре Киева на Майдане Независимости искали взрывчатку, из-за сообщения о заминировании. Информация не подтвердилась. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Пока неизвестно о какой части площади говорилось в сообщении. Движение людей и автомобилей в районе Майдана не ограничивали.
Периметр площади осмотрели кинологи взрывотехнической службы. На месте работали в том числе бойцы ГСЧС, карета скорой и патрульная полиция.
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"Найти ничего не удалось", - сообщил полицейский на месте происшествия.
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