На Івано-Франківщині нетверезий чоловік "мінував" школу

КИЇВ. 25 березня. УНН. На Івано-Франківщині 26-річний чоловік, будучи в стані алкогольного сп’яніння, повідомив про "замінування" навчального закладу. За це йому загрожує до шести років в’язниці. Про це УНН повідомили у поліції області.