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На Івано-Франківщині нетверезий чоловік "мінував" школу

Київ • УНН

 • 8898 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. На Івано-Франківщині 26-річний чоловік, будучи в стані алкогольного сп’яніння, повідомив про "замінування" навчального закладу. За це йому загрожує до шести років в’язниці. Про це УНН повідомили у поліції області. 

На Івано-Франківщині нетверезий чоловік "мінував" школу

24 березня, о 11:45 невідомий зателефонував на лінію "102" і повідомив про замінування школи у селі Космач.

Після обстеження приміщень та прилеглої території вибухотехніками та фахівцями відповідних служб, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Правоохоронці Косівського відділу поліції вже через годину розшукали чоловіка, який неправдиво повідомив про замінування. Він - 26-річний мешканець одного із сіл району, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі вирішується питання щодо його затримання та оголошення йому про підозру. Невдовзі суд обере для правопорушника міру запобіжного заходу.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знешкодження чи пошкодження об’єктів власності, відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Як повідомляв УНН, у столиці за один день "мінували" два суди

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