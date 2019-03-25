В Ивано-Франковской области нетрезвый мужчина "заминировал" школу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Ивано-Франковской области 26-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о "заминировании" учебного заведения. За это ему грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили УНН в полиции области.
24 марта, в 11:45 неизвестный позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании школы в селе Космач.
После обследования помещений и прилегающей территории взрывотехниками и специалистами соответствующих служб, взрывных устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено.
Правоохранители Косовского отдела полиции уже через час разыскали мужчину, который ложно сообщил о заминировании. Он - 26-летний житель одного из сел района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о его задержании и объявления ему о подозрении. Вскоре суд изберет для правонарушителя меру пресечения.
По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, открытое уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Как сообщал УНН, в столице за один день "минировали" два суда .