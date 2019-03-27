На Майдані Незалежності шукали вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У центрі Києва на Майдані Незалежності шукали вибухівку, через повідомлення про замінування. Інформація не підтвердилася. Про це інформує кореспондент УНН з місця подій.
Наразі невідомо про яку частину площі йшлося у повідомленні. Рух людей та автомобілів в районі Майдану не обмежували.
Периметр площі оглянули кінологи вибухотехнічної служби. На місці працювали зокрема бійці ДСНС, карета швидкої та патрульна поліція.
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"Знайти нічого не вдалося" - повідомив поліцейський на місці події.
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