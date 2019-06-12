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На марше в Москве задержали более 200 человек

Киев • УНН

 • 10166 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. На марше в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел в центре Москвы задержали более 200 человек. Об этом сообает "МХБ Медиа" в Twitter, передаёт УНН.

На марше в Москве задержали более 200 человек

"В МВД заявили, что на шествии задержали более 200 человек, всего же в акции, по данным полиции, принимают участие около 1 200 человек", - говорится в сообщении.

В числе задержанных много журналистов. Так, по информации "Дождя", на акции задержали сотрудников Meduza , Reuters, "МБХ Медиа", "Эха Москвы", "Коммерсанта", "Ленты.ру", "Новой газеты", Der Spiegel, The Village, "Батенька, да вы трансформер", Baza.

Как информирует Meduza , в организации митинга обвиняют опозиционера Алексея Навального, котрого также задержали. Оппозиционеру вменяют повторное нарушение правил проведения митинга. Ему грозит до 30 суток административного ареста.

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