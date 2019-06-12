На марше в Москве задержали более 200 человек

"В МВД заявили, что на шествии задержали более 200 человек, всего же в акции, по данным полиции, принимают участие около 1 200 человек", - говорится в сообщении.



В числе задержанных много журналистов. Так, по информации "Дождя", на акции задержали сотрудников Meduza , Reuters, "МБХ Медиа", "Эха Москвы", "Коммерсанта", "Ленты.ру", "Новой газеты", Der Spiegel, The Village, "Батенька, да вы трансформер", Baza.



Как информирует Meduza , в организации митинга обвиняют опозиционера Алексея Навального, котрого также задержали. Оппозиционеру вменяют повторное нарушение правил проведения митинга. Ему грозит до 30 суток административного ареста.