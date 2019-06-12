На марші в Москві затримали понад 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На марші на підтримку журналіста Meduza Івана Голунова і проти фабрикації кримінальних справ в центрі Москви затримали більше 200 осіб. Про це сообает "МХБ Медіа" в Twitter, передає УНН.
"У МВС заявили, що на ході затримали понад 200 осіб, всього ж в акції, за даними поліції, беруть участь близько 1 200 осіб", - йдеться в повідомленні.
У числі затриманих багато журналістів. Так, за інформацією "Дощу", на акції затримали співробітників Meduza, Reuters, "МБХ Медіа", "Ехо Москви", "Коммерсанта", "Лента.Ру", "Нової газети", Der Spiegel, The Village, "Батенька, да ви трансформер ", Baza.
Як інформує Meduza, в організації мітингу звинувачують опозиціонера Олексія Навального, котрого також затримали. Опозиціонеру закидають повторне порушення правил проведення мітингу. Йому загрожує до 30 діб адміністративного арешту.