На Львовщине взрывы, работает ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  122288 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  107392 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  142665 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140863 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143758 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152432 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127287 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139991 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126646 просмотра

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На Львовщине взрывы, работает ПВО

Системы противовоздушной обороны были активированы во Львовской области из-за сообщения об угрозе вражеских беспилотников, по словам официальных лиц, которые призвали к информационной тишине по оперативным соображениям.

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На Львовщине взрывы, работает ПВО

Министр обороны Швеции заявил о переговорах с Украиной о передаче истребителей Gripen

Министр обороны Швеции Пал Йонсон объявил о продолжающихся переговорах с Украиной относительно потенциальной передачи шведских истребителей Gripen после вступления в НАТО.

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Министр обороны Швеции заявил о переговорах с Украиной о передаче истребителей Gripen

Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента

Боец Национальной гвардии был вынужден более 2,5 часов стоять в тамбуре поезда со своей служебной собакой лабрадором, поскольку его не пустили в вагон из-за больших размеров собаки, что вызвало скандал из-за устаревших правил перевозки животных в поездах в Украине.

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Международный суд ООН обязал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу на фоне ухудшения условий жизни и предполагаемого геноцида против палестинцев.

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В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших

Автобус, перевозивший пассажиров из Ботсваны, упал с моста в Южной Африке, что привело к гибели по меньшей мере 45 человек после того, как автобус загорелся.

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В ЮАР автобус упал с моста, 45 погибших

Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина

В результате ночной атаки российских беспилотников "Шахид" в Каменском районе Днепропетровской области был ранен мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Ночная атака шахедами: на Днепропетровщине ранен мужчина

Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

Британская компания Evolve Dynamics разрабатывает для украинских военных беспилотники, устойчивые к радиоэлектронной борьбе, чтобы противостоять российской тактике глушения.

Война •   •  10009 просмотра
Reuters: британская компания разрабатывает для Украины беспилотники с РЭБ

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине

Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины с помощью беспилотников, сообщил глава областной военной администрации.

Война •   •  12673 просмотра
Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине

"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский

Украина и Польша вдвое приблизились к решению вопроса разблокирования границы польскими фермерами, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

Экономика •   •  14305 просмотра
"Мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей", - Сольский