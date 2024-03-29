На Львовщине взрывы, работает ПВО

Бойца НГУ со служебным лабрадором не пустили в салон поезда: подробности инцидента

Боец Национальной гвардии был вынужден более 2,5 часов стоять в тамбуре поезда со своей служебной собакой лабрадором, поскольку его не пустили в вагон из-за больших размеров собаки, что вызвало скандал из-за устаревших правил перевозки животных в поездах в Украине.