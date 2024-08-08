На Львовщине спасли трех подростков, которые оказались на островке посреди реки

Во Львовской области трем подросткам, которые застряли на островке посреди реки, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, пишет УНН.

Детали

Вечером 7 августа спасатели получили сообщение о том, что трое детей застряли на островке, в 30 метрах от берега, в селе Подгорцы Стрыйского района. Оказалось, что подростки пренебрегли правилами безопасности на воде и оказались в ловушке - не могли самостоятельно добраться до берега.

Спасатели оперативно прибыли на помощь и на лодке переправили детей к берегу. К счастью, они не нуждались в медицинской помощи.

Уважаемые родители, воспитывайте у детей сознательное отношение к правилам безопасности. Следите за тем, чтобы они не посещали самостоятельно водоемы - напоминают в ГСЧС.

Добавим

В разгар сезона отдыха в июле только за одни выходные в водоемах Украины утонуло 66 человек, из них 10 - дети. По состоянию на середину июля на водных объектах погибло 672 человека с начала года.

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