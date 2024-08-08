На Львовщине спасли трех подростков, которые оказались на островке посреди реки
Киев • УНН
В Стрыйском районе Львовской области спасатели помогли трем подросткам, которые застряли на островке посреди реки. Детей безопасно доставили на берег, напомнив о важности соблюдения правил безопасности на воде.
Во Львовской области трем подросткам, которые застряли на островке посреди реки, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, пишет УНН.
Детали
Вечером 7 августа спасатели получили сообщение о том, что трое детей застряли на островке, в 30 метрах от берега, в селе Подгорцы Стрыйского района. Оказалось, что подростки пренебрегли правилами безопасности на воде и оказались в ловушке - не могли самостоятельно добраться до берега.
Спасатели оперативно прибыли на помощь и на лодке переправили детей к берегу. К счастью, они не нуждались в медицинской помощи.
Уважаемые родители, воспитывайте у детей сознательное отношение к правилам безопасности. Следите за тем, чтобы они не посещали самостоятельно водоемы
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