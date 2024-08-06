Киев • УНН
Спасатели ГСЧС нашли четырех человек, которые заблудились в лесу возле села Небылив на Ивано-Франковщине. Среди спасенных был четырехлетний ребенок.
Прикарпатские спасатели вечером 5 августа разыскали в лесу четырех человек. Среди них - четырехлетний ребенок. Все они жители села Небылов Ивано-Франковской области, которые заблудились и не смогли вернуться домой. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Накануне вечером чрезвычайники получили сообщение о том, что группа лиц с маленьким ребенком заблудилась в лесном массиве возле села Небылив, Калушского района,
Детали
Отмечается, что на поиски отправились горные спасатели из села Осмолода, которые и нашли туристов и сопроводили их до населенного пункта. В медицинской помощи граждане не нуждались.
В ГСЧС Украины в очередной раз напомнили: ответственно относитесь к походам в лес! Перед тем как отправиться в путешествие:
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