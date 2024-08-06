Прикарпатские спасатели вечером 5 августа разыскали в лесу четырех человек. Среди них - четырехлетний ребенок. Все они жители села Небылов Ивано-Франковской области, которые заблудились и не смогли вернуться домой. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Накануне вечером чрезвычайники получили сообщение о том, что группа лиц с маленьким ребенком заблудилась в лесном массиве возле села Небылив, Калушского района, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на поиски отправились горные спасатели из села Осмолода, которые и нашли туристов и сопроводили их до населенного пункта. В медицинской помощи граждане не нуждались.

В ГСЧС Украины в очередной раз напомнили: ответственно относитесь к походам в лес! Перед тем как отправиться в путешествие:

изучите подробно карту местности,

позаботьтесь о полном заряде мобильного телефона,

не надевайте в лес неприметную серо-зеленую или черную одежду, отдайте предпочтение ярким цветам с полосками, отражающими свет - так вас будет легче заметить во время поиска.

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