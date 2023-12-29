На Львовщине прогремели взрывы, работала ПВО
Противовоздушная оборона отреагировала на инцидент в Яворовском районе Львовской области, повлекший взрывы. Дальнейшие подробности ожидаются.
Подросток застрелил сестру из-за подарков во Флориде
14-летний мальчик во Флориде застрелил свою сестру из-за спора о рождественском подарке и был обвинен в убийстве.
МВФ прокомментировал, кто будет покрывать дополнительные расходы Украины на войну и мобилизацию
МВФ ожидает, что Украина увеличит внутренние доходы для покрытия военных расходов, поскольку его поддержка сосредоточена на социальных и правительственных функциях государства, а не на военных расходах.
В этом году население мира выросло на 75 миллионов человек
Население мира увеличилось на 75 миллионов, превысив 8 миллиардов в 2023 году; население США выросло на 1,7 миллиона, достигнув 335,8 миллиона.
В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина
Австралийская полиция нашла 124 кг кокаина на пляжах Нового Южного Уэльса; происхождение неизвестно.
США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
США, Великобритания, Франция и Германия осудили рост производства обогащенного урана в Иране и призвали к его прекращению без каких-либо конкретных последствий.
Дональда Трампа не допустили к праймериз в штате Мэн - CNN
Это второй штат США после Колорадо, который не допустил Трампа к выборам США. Ожидается, что Трамп подаст апелляцию.
В Авдеевке в Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Женщина погибла и двое мужчин получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 28 декабря.
Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль
Компания Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7, стремясь конкурировать с Tesla и Porsche, и намерена стать ведущим мировым автопроизводителем в течение 15-20 лет.
Болгария расширяет систему гуманитарной помощи украинским беженцам
Болгария оказывает государственную помощь украинским беженцам, покрывая расходы на проживание для тех, кто получил временную защиту. Более 171 000 человек зарегистрировались для получения помощи.