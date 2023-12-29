На Львовщине прогремели взрывы, работала ПВО

На Львовщине прозвучали взрывы в результате работы противовоздушной обороны. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Отмечается, что в Яворивском районе работала ПВО.

У Яворовском районе работала ППО. Больше информации позже написал Козицкий.

Контекст

По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности. В Воздушных Силах сообщили о ракетной опасности.

Тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Украинская ПВО уничтожила 7 ударных дронов