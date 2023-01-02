Во Львовскую область без растаможки завезли электронные сигареты более чем на 15 млн грн, их изъяли - БЭБ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) во время обысков изъяли электронные сигареты известной марки без акцизного налога. Ориентировочная стоимость товара составляет более 15 миллионов гривен, пишет УНН со ссылкой на сайт БЭБ.
Детали
Сообщается, что изъяли более 47 тысяч штук электронных сигарет без марок акцизного налога. Убытки госбюджета от неуплаты обязательных таможенных платежей составляют более 3 миллионов гривен.
По данным следствия, группа лиц завезла подакцизные товары на таможенную территорию Украины без прохождения процедур таможенного оформления. Электронные сигареты хранились на складе, затем их планировали реализовать через Интернет и сеть магазинов конечному потребителю.
Продолжается досудебное расследование, сообщили в БЭБ.
Напомним
Детективы БЭБ уличили мужчину, который ввез в Украину техники на сумму примерно 100 млн грн при этом не уплатив необходимые налоги и пошлины на сумму 14 млн грн.