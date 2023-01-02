Во Львовскую область без растаможки завезли электронные сигареты более чем на 15 млн грн, их изъяли - БЭБ

Детали

Сообщается, что изъяли более 47 тысяч штук электронных сигарет без марок акцизного налога. Убытки госбюджета от неуплаты обязательных таможенных платежей составляют более 3 миллионов гривен.

По данным следствия, группа лиц завезла подакцизные товары на таможенную территорию Украины без прохождения процедур таможенного оформления. Электронные сигареты хранились на складе, затем их планировали реализовать через Интернет и сеть магазинов конечному потребителю.

Продолжается досудебное расследование, сообщили в БЭБ.

Напомним

Детективы БЭБ уличили мужчину, который ввез в Украину техники на сумму примерно 100 млн грн при этом не уплатив необходимые налоги и пошлины на сумму 14 млн грн.