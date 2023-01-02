На Львівщину без розмитнення завезли електронні сигарети на понад 15 млн грн, їх вилучили - БЕБ

Деталі

Повідомляється, що вилучили понад 47 тисяч штук електронних сигарет без марок акцизного податку. Збитки держбюджету від несплати обов'язкових митних платежів становлять понад 3 мільйонів гривень.

За даними слідства, група осіб завезла підакцизні товари на митну територію України без проходження процедур митного оформлення. Електронні сигарети зберігалися на складі, потім їх планували реалізувати через інтернет та мережу магазинів кінцевому споживачу.

Триває досудове розслідування, повідомили у БЕБ.

Нагадаємо

Детективи БЕБ викрили чоловіка, який ввіз в Україну техніки на суму приблизно 100 млн грн при цьому не сплативши необхідні податки та мита на суму 14 млн грн.