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Чоловік змовився з митниками та незаконно завіз техніку на 100 млн грн – отримав підозру від БЕБ

Чоловік змовився з митниками та незаконно завіз техніку на 100 млн грн – отримав підозру від БЕБ

Київ • УНН

 • 270879 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Чоловік ввіз в Україну техніки на суму приблизно 100 млн грн при цьому не сплативши необхідні податки та мита на суму 14 млн грн. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили його та спільників, про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Бюро.

Цитата

«Детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб у вчиненні умисного ухилення від сплати податку на додану вартість та мита в особливо великих розмірах. Діяльність згаданої групи призвела до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 14 млн грн. Також викрито змову зі службовими особами Закарпатської митниці Держмитслужби. Одному з громадян повідомлено про підозру. Телефони, ноутбуки та аксесуари відомої торгівельної марки, що були незаконно ввезені в Україну на суму орієнтовно 100 млн грн арештовано», - йдеться у повідомленні БЕБ.

Деталі

Слідством встановлено, що згадана група осіб, за попередньо розробленим злочинним планом, з метою незаконного особистого збагачення, організувала ввезення товарів із порушенням встановлених митних правил переміщення товарів через митний кордон України.

Організатор схеми, домовився з певними особами на території сусідньої країни, які надали водію митні (транспортні накладні, рахунки, документи митної гарантії) та інші документи, необхідні для вивезення вказаних товарів з іншої країни до України.

Для приховування вантажу від митного контролю та митного оформлення водій, за сприяння певних службових осіб Закарпатської митниці, обрав на пункті пропуску транспортну смугу «зелений коридор», що посвідчує відсутність товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та податкуванню. Службовці Держмитслужби в свою чергу здійснили реєстрацію іншого транспортного засобу з іншим реєстраційним номером, ззовні схожого на транспортний засіб, яким перевозився вантаж, та забезпечили непроведення контрольних заходів з перевірки додержання громадянином митних правил.

Таким чином на територію України без декларування потрапила різноманітна техніка відомого світового бренду, а саме мобільні телефони різних моделей та характеристик в загальній кількості понад 2000 штук, понад 200 ноутбуків, годинники цієї ж марки, навушники, планшети тощо.

В ході слідства також було отримано додаткові докази, що підтверджують попередню змову осіб.

Внаслідок вчиненех дій група осіб, в порушення вимог ст.ст. 36, 206 Податкового кодексу України, ст.ст. 266, 289, 295, 374 Митного кодексу України 30.06.2022 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України та ухилилася від сплати до Державного бюджету України суми податку на додану вартість та мита у розмірі майже 14 млн грн.

Окрім того службові особи пункту пропуску Закарпатської митниці, Західного регіонального управління митниці Львові, вчинили службове підроблення документів – вони внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Вказані злочинні дії були скоєні груопю осіб за попередньою змовою.

Наразі водію автомобіля повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України, у співпраці з співробітниками поліції ГУНП в Закарпатській області.

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