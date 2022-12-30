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Мужчина сговорился с таможенниками и незаконно завез технику на 100 млн грн – получил подозрение от БЭБ

Киев • УНН

 • 270878 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Мужчина ввез в Украину техники на сумму примерно 100 млн грн, при этом не уплатив необходимые налоги и пошлины на сумму 14 млн грн. Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили его и сообщников, об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Бюро.

Цитата

«Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц в совершении умышленного уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и пошлины в особо крупных размерах. Деятельность данной группы привела к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере более 14 млн грн. Также разоблачен сговор с должностными лицами Закарпатской таможни Гостаможслужбы. Одному из граждан объявлено подозрение. Телефоны, ноутбуки и аксессуары известной торговой марки, незаконно ввезенные в Украину на сумму ориентировочно 100 млн грн арестованы», - говорится в сообщении БЭБ.

Детали

Следствием установлено, что упомянутая группа лиц, по предварительно разработанному преступному плану, с целью незаконного личного обогащения, организовала ввоз товаров с нарушением установленных таможенных правил перемещения товаров через таможенную границу Украины.

Организатор схемы договорился с определенными лицами на территории соседней страны, которые предоставили водителю таможенные (транспортные накладные, счета, документы таможенной гарантии) и другие документы, необходимые для вывоза указанных товаров из другой страны в Украину.

Для утаивания груза от таможенного контроля и таможенного оформления водитель, при содействии определенных должностных лиц Закарпатской таможни, выбрал на пункте пропуска транспортную полосу «зеленый коридор», удостоверяющий отсутствие товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию и налогу. Служащие Гостаможслужбы в свою очередь осуществили регистрацию другого транспортного средства с другим регистрационным номером, внешне похожего на транспортное средство, которым перевозился груз, и обеспечили непроведение контрольных мероприятий по проверке соблюдения гражданином таможенных правил.

Таким образом, на территорию Украины без декларирования попала разнообразная техника известного мирового бренда, а именно мобильные телефоны разных моделей и характеристик в общей сложности более 2000 штук, более 200 ноутбуков, часы этой же марки, наушники, планшеты и т.д.

В ходе следствия также были получены дополнительные доказательства, подтверждающие предварительный сговор лиц.

В результате совершенных действий группа лиц, в нарушение требований ст.ст. 36, 206 Налогового кодекса Украины, ст.ст. 266, 289, 295, 374 Таможенного кодекса Украины 30.06.2022 совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК Украины и уклонилась от уплаты в Государственный бюджет Украины суммы налога на добавленную стоимость и пошлины в размере почти 14 млн. грн.

Кроме того, должностные лица пункта пропуска Закарпатской таможни, Западного регионального управления таможни во Львове, совершили служебный подлог документов – они внесли в официальные документы заведомо ложные сведения. Указанные преступные действия были совершены группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время водитель автомобиля поставлен в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины, в сотрудничестве с сотрудниками полиции ГУНП в Закарпатской области.

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