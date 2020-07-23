Во Львовской области змея укусила 6-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Во Львовской области в Турковском районе змея укусила 6-летнего ребенка, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По информации издания, инцидент произошел 22 августа.
"... в 17:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Туркивской центральной районной больницы с диагнозом - укус змеи левого голеностопного сустава поступила девочка, 2014 году рождения, жительница с. Нижняя Яблонька Турковского района", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавшей - средней тяжести, отмечает издание.
Напомним, из-за укуса змеи в Сколевскую больницу госпитализировали мужчину.